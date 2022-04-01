Китай согласен, что война России против Украины угрожает глобальной безопасности — глава Евросовета 1 апреля, 17:23 Цей матеріал також доступний українською Глава Европейского совета Шарль Мишель (Фото:Olivier Matthys/Pool via REUTERS)

Евросоюз и Китай согласились с тем, что война России против Украины угрожает глобальной безопасности, заявил в пятницу глава Европейского совета Шарль Мишель. Об этом сообщает Reuters.

Война России против Украины — главные события 1 апреля

«ЕС и Китай согласились, что эта война угрожает глобальной безопасности и мировой экономике», — заявил Мишель по итогам виртуального саммита ЕС-Китай.

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Глава Евросовета подчеркнул, что любые попытки обойти санкции или оказать помощь России продлят войну и приведут к новым человеческим жертвам и большему экономическому ущербу.

«Мы также будем сохранять бдительность в отношении любых попыток помочь России в финансовом или военном отношении. Однако позитивные шаги Китая по прекращению войны будут приветствоваться всеми европейцами и мировым сообществом», — подчеркнул Мишель.

По данным американских СМИ, Россия попросила Китай поддержать ее полномасштабное вторжение в Украину, предоставив военную и экономическую помощь. Страна-агрессор и Китай эту информацию отрицают.

США предостерегли Китай от предоставления помощи России. По словам посла Китая в Украине Фаня Сяньжуна, страна никогда не будет нападать на Украину, а окажет помощь.

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