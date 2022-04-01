Эрдоган планирует сказать Путину, что нужны решения по Донбассу и Крыму 1 апреля, 17:05 Цей матеріал також доступний українською Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным намерен поднять вопросы оккупированных Крыма и Донбасса.

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Турецкий президент во время брифинга 1 апреля заявил, что вопрос Крыма и Донбасса Путин должен обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Reuters.

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Кроме того, Эрдоган еще раз предложит Путину принять в Турции лидеров Украины и России для мирных переговоров. Зеленский не против переговоров в Стамбуле.

Накануне Зеленский и Эрдоган провели телефонный разговор. Президент Турции предложил провести встречу с Путиным в одном из турецких городов.

29 марта в Стамбуле (Турция) начались переговоры делегаций Украины и России. По их итогам Украина предложила договор о гарантиях безопасности.

Президент Турции Реджип Тайип Эрдоган заявил, что прогресс на переговорах позволит устроить личную встречу Зеленского и Путина.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что президент Зеленский и Путин могут встретиться, как только украинская и российская делегации закончат работу над документами.

В Госдепе США пока не считают, что Путин готов идти на компромиссы.

Зеленский систематически заявлял, что готов лично встретиться с Путиным.

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