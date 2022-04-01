Мэр Бучи подтвердил освобождение города от российских оккупантов
Украинские защитники в Бородянке Бучанского района (Фото:ArmyInform/Twitter)
Мэр Бучи Киевской области Анатолий Федорук подтвердил, что украинские защитники 31 марта освободили город от российских военных.
Война России против Украины — главные события 1 апреля
«31 марта войдет в историю нашего населенного пункта и всей территориальной громады как день освобождения наших населенных пунктов от российских орков. Это большая победа наших ВСУ в Киевской области», — заявил он в видеообращении.
Ранее о том, что украинские войска вошли в Бучу, сообщила депутат местного горсовета Екатерина Украинцева. В то же время возвращаться в город сейчас опасно из-за мин и растяжек, установленных российскими оккупантами, добавила депутат.
28 марта от российских оккупантов освободили Ирпень.
1 апреля в Генштабе ВСУ заявили, что ряд населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях вернулся под контроль украинских защитников.
По данным ВСУ, российские оккупанты продолжают частично отходить с севера Киевской области в направлении украинско-белорусской границы. По состоянию на утро 1 апреля, в Киевской области самыми опасными направлениями остаются:
- населенные пункты вдоль Житомирской трассы;
- Буча — Ворзель — Гостомель;
- Немешаево;
- Дмитровская громада;
- Макаровская громада;
- север Вышгородского района;
- территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитнянской, Великодымерской громад.
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