Мэр Бучи подтвердил освобождение города от российских оккупантов

1 апреля, 18:53
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Украинские защитники в Бородянке Бучанского района (Фото:ArmyInform/Twitter)

Украинские защитники в Бородянке Бучанского района (Фото:ArmyInform/Twitter)

Мэр Бучи Киевской области Анатолий Федорук подтвердил, что украинские защитники 31 марта освободили город от российских военных.

Война России против Украины — главные события 1 апреля

«31 марта войдет в историю нашего населенного пункта и всей территориальной громады как день освобождения наших населенных пунктов от российских орков. Это большая победа наших ВСУ в Киевской области», — заявил он в видеообращении.

Видео дня
https://www.facebook.com/bucharada.gov.ua/videos/270161321982745

Ранее о том, что украинские войска вошли в Бучу, сообщила депутат местного горсовета Екатерина Украинцева. В то же время возвращаться в город сейчас опасно из-за мин и растяжек, установленных российскими оккупантами, добавила депутат.

28 марта от российских оккупантов освободили Ирпень.

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1 апреля в Генштабе ВСУ заявили, что ряд населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях вернулся под контроль украинских защитников.

По данным ВСУ, российские оккупанты продолжают частично отходить с севера Киевской области в направлении украинско-белорусской границы. По состоянию на утро 1 апреля, в Киевской области самыми опасными направлениями остаются:

  • населенные пункты вдоль Житомирской трассы;
  • Буча — Ворзель — Гостомель;
  • Немешаево;
  • Дмитровская громада;
  • Макаровская громада;
  • север Вышгородского района;
  • территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитнянской, Великодымерской громад.
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Буча Киевская область Анатолий Федорук Война России против Украины

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