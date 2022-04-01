«Нужны заложники». Оккупанты делают все, чтобы люди не выехали из Мелитополя — мэр

1 апреля, 10:24
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Оккупанты не выпускают людей из Мелитополя (Фото:Courtesy of Deputy Head for President’s Office, Ukraine/Handout via REUTERS)

Оккупанты не выпускают людей из Мелитополя (Фото:Courtesy of Deputy Head for President’s Office, Ukraine/Handout via REUTERS)

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что российские оккупанты делают все, чтобы люди не уезжали из города.

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«Они делают все, чтобы люди не уехали из Мелитополя. Они понимают, что им нужны заложники», — сказал он в эфире телемарафона.

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По его словам, людей без проблем отправляют только в оккупированный Крым.

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«Всех отправляют только в Крым. Говорят, что в Крым можно уехать без проблем, но наши люди не хотят ехать в Крым», — сказал он.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Оккупант Мелитополь Война России против Украины

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