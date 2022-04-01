Частичный отвод войск РФ на севере не дает оснований ослаблять оборону Киева — Минобороны 1 апреля, 16:01 Цей матеріал також доступний українською У РФ недостаточно сил для штурма Киева, но ее цели пока не ясны (Фото:ВСУ)

В Министерстве обороны Украины заявили, что частичный отвод разбитых российских войск с Киевской и Черниговской областей не дает оснований уменьшать уровень обороны столицы.

Об этом во время брифинга в пятницу, 1 апреля, сказал спикер ведомства Александр Мотузянык.

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«По состоянию на сейчас мы наблюдаем, что российские подразделения частично отводятся с территорий Киевской и Черниговской областей. Вместе с тем, что именно у врага является целью, мы в дальнейшей перспективе прогнозировать не можем, и это не дает нам основания любым способом уменьшать уровень обороны наших городов, в том числе и столицы. Мы должны быть готовыми к любому развитию ситуации», — пояснил он.

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В то же время представитель Минобороны отметил, что на сегодняшний день сил для штурма Киева у ВС РФ «явно недостаточно».

«Как будет в дальнейшем — время покажет», — добавил он.

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