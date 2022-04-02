Гуманитарные коридоры 1 апреля: удалось эвакуировать более 6 тысяч человек 2 апреля, 00:18 Цей матеріал також доступний українською Эвакуация из Ирпеня, Киевская область, 30 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала о результатах работы гуманитарных коридоров 1 апреля.

Война России против Украины — главные события 1 апреля

В своем Telegram-канале Верещук сообщила:



за день были эвакуированы 6266 человек. Из Бердянска и Мелитополя на своем транспорте в Запорожье доехал 1431 человек, из них 771 — из Мариуполя и 670 — жители городов Запорожской области;

в Луганской области из Северодонецка, Рубежного, Лисичанска, Кременной и Попасной эвакуировали 1735 человек;

42 автобуса из Бердянска с мариупольцами и 12 из Мелитополя с местными жителями уже проехали Васильевку, в них более 2500 человек. Автобусы и еще более 300 частных автомобилей направляются в Запорожье;

из Запорожья в Бердянск доехали десять автобусов с 80 тоннами гуманитарной помощи, утром 2 апреля они продолжат эвакуировать мариупольцев.

Видео дня

Министр также обратилась к жителям Мариуполя и подчеркнула, что украинская сторона пытается открыть коридор из города с 5 марта, но российские оккупанты каждый раз делают все, чтобы он не заработал. Украина продолжает бороться и прорываться в город каждый день, добавила она.



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