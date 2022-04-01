В Северодонецке в результате вражеского обстрела погибли два человека — ОГА
Оккупанты обстреливают Северодонецк (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)
От огня россиян погибли два человека в Северодонецке, пострадали жители Лисичанска и Тошкивки, спасены из пламени четыре человека.
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Об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.
По его словам, из-за мощных обстрелов Северодонецка, Рубежного, Лисичанска, Кременной, Ивановки повреждено 20 объектов. Среди них девять многоквартирных и девять частных жилых домов, хозяйственные постройки, объекты инфраструктуры.
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