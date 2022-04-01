Сотни сирийских наемников прибыли в Россию для войны против Украины — NYT 1 апреля, 08:18 Цей матеріал також доступний українською Сирийские и российские солдаты в Дамаске (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Omar Sanadiki)

В Россию прибыл первый контингент сирийских наемников для прохождения военной подготовки перед отправкой на войну против Украины, сообщает The New York Times.



Война России против Украины — главные события 1 апреля

По информации издания, в группировку входит не менее 300 солдат из дивизии сирийской армии, тесно сотрудничавшей с российскими офицерами, которые воевали на стороне Башара Асада.

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Отмечается, что много наемников может быть на подходе, ведь вербовщики в Сирии составили списки из тысяч заинтересованных кандидатов, которых сначала проверили спецслужбы безопасности Сирии, а затем передали российской стороне.

Глава правозащитной организации Сирийцы за правду и справедливость Бассам Алахмад считает, что основной мотивацией для этих наемников являются деньги.

По его словам, некоторые сирийцы чувствуют лояльность к России из-за ее поддержки Асада, в то время как другим просто нужны деньги.

Источник издания рассказал, что Россия намерена привлечь к войне против Украины 16 тысяч наемников из Сирии. Приоритет имеют мужчины с боевым опытом.

Сообщалось, что Асад пообещал предоставить России 40 тысяч боевиков для войны против Украины.



О том, что Сирия еще не выполнила предварительные обещания о поставке наемников для участия в полномасштабном вторжении России в Украину, сообщало Главное управление разведки украинского Министерства обороны.



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