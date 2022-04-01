В Минобороны не стали подтверждать или опровергать информацию о причастности Украины к атаке на нефтебазу в Белгороде 1 апреля, 16:11 Цей матеріал також доступний українською Пожар на нефтебазе в Белгороде (Фото:Pavel Kolyadin/BelPressa/Handout via REUTERS)

Пресс-секретарь Минобороны Украины Александр Мотузянык не стал подтверждать и опровергать информацию о причастности ВСУ к атаке на нефтебазу в Белгороде.

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«Я хочу подчеркнуть, что по состоянию на сегодняшний день украинское государство осуществляет оборонную операцию по отражению вооруженной российской агрессии на территории Украины», — сказал он во время брифинга, отвечая на вопрос журналистов.

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Мотузянык подчеркнул, что Украина не должна нести ответственность за все просчеты и за все катастрофы, которые происходят на территории РФ.

«Мы не впервые видим такие обвинения. Потому я не буду ни подтверждать эту информацию, ни опровергать», — подчеркнул он.

Утром 1 апреля на нефтебазе в российском городе Белгород, расположенную в 70 км от Харькова и 40 км от границы с Украиной, произошел пожар. В результате возгорания жертв нет, однако в городе выстроились очереди за топливом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что причиной возгорания якобы стал авиаудар украинских военных с вертолетов.

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