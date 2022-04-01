Жертвы полномасштабного вторжения РФ: в Украине погибли 153 ребенка, более 245 детей ранены

1 апреля, 09:03
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В результате обстрелов со стороны российских оккупантов страдают дети (Фото:Marko Djurica/Reuters)

В результате обстрелов со стороны российских оккупантов страдают дети (Фото:Marko Djurica/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 153 ребенка, более 245 получили ранения.

Такие данные по состоянию на пятницу, 1 апреля, обнародовали в Офисе генпрокурора.

Война России против Украины — главные события 1 апреля

В ведомстве отметили, что продолжается работа по установлению всех данных по пострадавшим детям в местах ведения активных боевых действий и на временно оккупированных врагом территориях. В частности, в Мариуполе, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей.

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Больше всего пострадало детей в Киевской — 73, Донецкой — 65, Харьковской — 53, Черниговской — 43, Николаевской — 30, Луганской — 31, Запорожской — 22, Херсонской — 29, Сумской — 16, Житомирской — 15 областях, а также в Киеве — 16.

Россия напала на Украину 24 февраля. 1 апреля — 37-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытаются наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

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Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Дети Смерть Офис генерального прокурора Война России против Украины

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