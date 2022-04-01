Рада предварительно поддержала признание РФ государством-террористом и запрет ее военную символику 1 апреля, 16:21 Цей матеріал також доступний українською Российские военные на бронетехнике с нанесенным на нее символом Z в Мариуполе Донецкой области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Верховная Рада предварительно поддержала признание Российской Федерации государством-террористом и запрет ее военной символики.

Война России против Украины — главные события 1 апреля

Соответствующий законопроект № 7214 народные депутаты приняли за основу в пятницу, 1 апреля.

Согласно документу, Россия признается государством-террористом, одной из целей политического режима которой является государственный геноцид украинского народа, физическое уничтожение, массовые убийства граждан Украины, совершение международных преступлений против гражданского населения, использование запрещенных методов войны, разрушение гражданских объектов критической инфраструктуры, создание искусственных гуманитарных катастроф в отдельных регионах Украины.

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Также украинское законодательство дополняется новыми терминами:



государство-террорист,

символика военного вторжения русского неонацистского тоталитарного режима в Украине.

Буквы Z и V признаются символикой военного вторжения России в Украину, если их использование соответствует установленным настоящим законом признакам.

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«Запрещается какая-либо пропаганда российского неонацистского тоталитарного режима, акта агрессии против Украины со стороны России как государства-террориста, в том числе использование символики вторжения. Термин „террористическая деятельность“ дополняется пропагандой российского неонацистского тоталитарного режима», — пояснил соавтор законопроекта, председатель парламентского комитета по гуманитарной и информационной политике, народный депутат от Слуги народа Никита Потураев.

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