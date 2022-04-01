«Чувствуем поддержку». Кулеба опроверг слухи о давлении партнеров на Украину по поводу уступок РФ 1 апреля, 17:33 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Murad Sezer/File Photo)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отрицает слухи о том, что некоторые западные партнеры якобы давят на Киев, призывая к определенным уступкам РФ в переговорах по прекращению войны.

Война России против Украины — главные события 1 апреля



На брифинге в Варшаве 1 апреля он подчеркнул, что на Украину не давили и до полномасштабного вторжения России, сообщает Укринформ.

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«Я думаю, что и до начала войны было неуместно говорить о том, что на Украину можно давить. Мы продемонстрировали в ряде ситуаций, что Украина не поддается никакому давлению, с нами можно говорить только на равных и никогда нельзя говорить свысока. А после 36 дней войны, я уверяю вас, что никто в Европе или за океаном даже не решится давить на президента Зеленского или на Украину по какому-либо поводу», — сказал Кулеба.

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Он отметил, что страны, которые якобы подталкивают Украину к уступкам в мирных переговорах для скорейшего заключения мира, являются партнерами государства и «очень много помогают».

«Мы никакого давления в переговорном процессе с их стороны не чувствуем, а чувствуем поддержку и очень тесное взаимодействие с правительствами этих стран», — заверил глава украинской дипломатии.

Кулеба также настаивает, что предложения по установлению мира в Украине, которые исходят от других стран, не должны замораживать конфликт с РФ.



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