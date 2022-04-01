Российским оккупантам не удается окружить украинских военных в зоне ООС на Донбассе — Арестович 1 апреля, 15:26 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные защищают украинские города, которые находятся под обстрелами оккупантов (Фото:Минобороны)

У российских оккупантов не получается окружить позиции украинских военнослужащих в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович на брифинге.

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«Противник никак не может начать наступательную операцию по окружению наших группировок в зоне ООС. Пока он прибегает лишь к ракетным, артиллерийским и авиационным ударам, что может свидетельствовать о неполной его готовности действовать на земле», — отметил он.

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Арестович добавил, что прогноз осторожно оптимистичный, «хотя там еще могут быть тяжелые бои».

Говоря о Мариуполе он сообщил, что командование предоставляет некоторую помощь военных, которые охраняют город, но «пока о ней рано говорить».

«Командование оказывает определенную помощь, о которой рано говорить. Но про Мариуполь помнят, оказывают ту помощь, которая возможна в нынешней очень непростой ситуации», — резюмировал советник главы ОПУ.

29 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа «специальной военной операции» выполнены, поэтому ВС РФ сосредоточит усилия на «освобождении Донбасса».

После этого значительно усилились обстрелы украинских городов в Луганской и Донецкой областях.



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