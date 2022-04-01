«Реальность жестоко изменилась». Путин должен закончить войну, поэтому Берлин поддержит передачу оружия Украине — глава МИД Германии

1 апреля, 19:56
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ответственность за прекращение войны в Украине полностью лежит на российском диктаторе Владимире Путине.

Война России против Украины — главные события 1 апреля

«Это в руках Путина. Он тот, кто начал войну без какой-либо причины. Теперь он обязан положить конец войне», — сказал Бербок в интервью CNN.

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Глава МИД отметила, что Путин выбрал вести войну против жителей Украины и против европейского мирного порядка.

«Мы поддерживаем передачу оружия из Германии, чего не делали в прошлом, потому что реальность жестоко изменилась», — добавила она,

Бербок подчеркнула, что Германии пришлось «развернуть курс на 180 градусов», комментируя нежелание поставлять помощь для ВСУ до военной агрессии России против Украины.

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«Мы сделали все, чтобы избежать этой войны, но это было решение Путина сделать наоборот, и поэтому сейчас мы также поставляем оружие в Украину», — сказала она.

СМИ сообщали, что Минобороны Германии одобрило поставку бронетранспортеров в Украину для защиты от России.

Ранее Германия блокировала поставку любого оружия, включая оборонительное, в Украину, якобы, чтобы не ставить под угрозу диалог с Россией.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Владимир Путин Германия Российская агрессия Война в Украине Анналена Бербок

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