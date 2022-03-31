Оккупанты уходят с направлений, где мы их бьем, чтобы сосредоточиться на других — Зеленский 31 марта, 23:51 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский в новом обращении рассказал о перегруппировке российских оккупантов на некоторых направлениях в Украине.

Война России против Украины — главные события 31 марта

«На север от Киева, на Черниговском направлении, в Сумской области продолжается изгнание оккупантов. Они уже и сами понимают, что не вытягивают интенсивность боевых действий, которую могли позволить в первой половине марта. Но мы должны понимать, что для российских военных это часть их тактики… Мы знаем, что они уходят с направлений, где мы их бьем, чтобы сосредоточиться на других, где нам может быть очень тяжело», — заявил глава государства.

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Зеленский призвал украинцев быть сдержанными, мотивировать украинских защитников и друг друга и поддерживать оборону Украины.

«Мы все одинаково хотим победы, но впереди будут битвы. Еще нужно пройти очень сложный путь, чтобы мы могли получить все, к чему стремимся», — добавил он.



После переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле 29 марта в минобороны России заявили, что страна-агрессор «решила кардинально сократить боевые действия» на киевском и черниговском направлениях.

В Пентагоне считают, что Россия сейчас передислоцирует войска и нужно быть готовыми к наступлениям на другие регионы Украины. Также генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российские силы не выводятся из Украины, а перегруппировываются.

По данным Генштаба ВСУ, Россия частично отводит войска на Полесском направлении и перебрасывает их на другие.

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