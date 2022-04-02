Россия перегруппировывает войска и обстреливает жилые кварталы в Чернигове и Харькове — Генштаб 2 апреля, 01:33 Цей матеріал також доступний українською Продолжаются 37-е сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению (Фото:Генштаб ВСУ)

В целях создания наступательных группировок Россия продолжает перегруппировку войск, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.



Сообщается, что враг наносит систематические ракетные и авиационные удары по объектам критической инфраструктуры и жилым кварталам населенных пунктов - в частности, в Чернигове и Харькове, которые продолжает блокировать.

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Отмечается, что с целью наращивания группировки войск из населенного пункта Валуйки в Белгородской области России в район Пески Харьковской области Украины перемещены подразделения 106-й воздушно-десантной дивизии, вероятно, с целью ведения боевых действий на Донецком направлении.

Другие подробности:

Из района Чернобыля в населенные пункты, расположенные на территории республики Беларусь выводятся отдельные подразделения 5-й, 29-й и 35-й общевойсковых армий Восточного военного округа и 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, вероятно, с последующим перемещением в Белгородскую область.

По имеющейся информации, в железнодорожную станцию Долбино (Белгородская область) прибыл железнодорожный эшелон с техникой отдельных подразделений 4-й танковой дивизии 1-й танковой армии Западного военного округа.

На Волынском направлении обстановка изменений не претерпела.

На Полесском направлении противник действует силами отдельных подразделений 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й армейской армии, 37-й отдельной мотострелковой бригады и 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии. Наступательных действий не предпринимал, основные усилия сосредотачивались на ведении обороны отдельных рубежей с целью прикрытия отвода войск на территорию республики Беларусь.

Осуществляет минирование районов местности и техники, не подлежащей эвакуации, разрушение объектов инфраструктуры для задержки продвижения наших войск.

По имеющимся данным, отводимые в Беларусь подразделения вооруженных сил российской федерации сосредотачиваются на территории Полесского радиационного заповедника в районах населенных пунктов Киров, Хильчиха, Наровля и Волоховщина.

На Северском направлении противник наступательных действий не проводил, основные усилия сосредотачивались на прикрытии отвода войск на территорию Российской федерации и сдерживаемые наступательных действий Сил обороны.

С целью наращивания группировки войск из населенного пункта Валуйки (Белгородская область) в район Пески (Харьковская обл.) перемещены подразделения 106-й воздушно-десантной дивизии, предположительно с целью ведения боевых действий на Донецком направлении.

На Харьковском направлении враг проводит воздушную разведку позиций подразделений Вооруженных сил Украины с применением БПЛА.

На Изюмском направлении оккупанты продолжают контролировать часть города Изюм и удерживают понтонные переправы через реку Северский Донец, осуществляют перегруппировку войск с целью создания наступательной группировки.

На Донецком направлении враг продолжает огневое влияние и штурмовые действия на большинстве направлений. Наносит авиационные удары по подразделениям наших войск в районах населенных пунктов Рубежное, Белая Гора, Марьинка, Северодонецк. Основные усилия сосредотачиваются на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное. Огненное поражение и штурмовые действия с целью установления контроля над городом Мариуполь. Начал наступательные действия в направлениях Великая Новоселка и Раздольное. Был остановлен на обоих направлениях.

На Южнобужском направлении существенных изменений в положении и перемещении подразделений противника не зафиксировано.

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