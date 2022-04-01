Войска РФ полностью покинули Броварской район — мэр райцентра 1 апреля, 09:51 Цей матеріал також доступний українською ВСУ приступают к зачистке территории (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российские оккупанты полностью покинули Броварской район Киевской области.

Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщил во время телемарафона мэр райцентра Игорь Сапожко.

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«Касательно Броварского района, действительно, российские оккупанты покинули весь Броварской район. На сегодняшний день будет осуществляться определенная зачистка Вооруженными силами Украины», — рассказал он.

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При этом, несмотря на бегство россиян, блокпосты в самих Броварах не разбираются, а переносятся.

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«Мы и сегодня готовы к обороне… Очень много людей вернулось в город, и сегодня мы видим начало работы малого и среднего бизнеса, открываются предприятия, открываются магазины, открываются павильоны… Если бы было опасно, мы бы предупреждали своих горожан», — подчеркнул Сапожко.

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