Ряд населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях перешли под контроль ВСУ — Генштаб

1 апреля, 13:35
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Украинские военные контролируют ряд населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Украинские военные контролируют ряд населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Подразделения Вооруженных сил Украины восстановили контроль над рядом населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях.

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Об этом сообщает Генштаб.

В Киевской области под контроль ВСУ перешли населенные пункты Демидов, Дымер, Литвиновка, Гавриловка, Козаровичи, Жовтневое, Глубовка, Ясногородка, Талакунь, Сухолучье, Липовка, Гавронщина, Маковище, Николаевка, Хмельная.

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В Черниговской области после ухода противника подразделениями Вооруженных сил Украины взяли под контроль населенные пункты Рудня, Шевченково, Бобрик, Старая Басань, Новая Басань, Макеевка, Погребы, Бажановка, Владимировка, Шняковка, Сальное, Софиевка, Гавриловка.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Черниговская область Киевская область Война России против Украины

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