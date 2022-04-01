В Мелитополе «старшие» по домам составляют для оккупантов списки квартир, где никто не живет
Мелитополь (Фото:Courtesy of Deputy Head for President’s Office, Ukraine/Handout via REUTERS)
В Мелитополе некоторые старшие по домам сотрудничают с оккупантами. В частности, они составляют списки квартир, где никто не проживает, и списки квартир, в которых проживают военные и чиновники.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Фёдоров.
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Кроме того, отмечается, что оккупанты выдают за свою гуманитарную помощь, поступающую в Мелитополь от Украины.
«Уже после въезда (в Мелитополь — ред.) автобусы и грузовики были оцеплены российскими военными и заехали на территорию завода, которым управляла Галина Викторовна Данильченко, и оккупанты снова взяли этот гуманитарный конвой себе, сказав, что они сами будут раздавать его жителям Мелитополя», - сказал мэр.
За коллаборацию с врагом предусмотрена уголовная ответственность.
Накануне украинские правоохранители возбудили уголовное дело против объявившего себя пророссийского коллаборанта «председателем» захваченного ВС РФ Мелитополя.
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