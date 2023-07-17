Удар морскими дронами по Крымскому мосту. Серьезно поврежден один из пролетов, движение автомобилей закрыто, СБУ и ГУР отреагировали — онлайн 17 июля, 11:07 Скриншот с видео, где видны повреждения автомобильного полотна на Крымском мосту, 17 июля 2023 (Фото:Сrimea24tv/Handout via REUTERS)

С ночи, 17 июля, на Крымском мосту было остановлено все движение: крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии», российские паблики пишут о взрывах и серьезном повреждении по меньшей мере одного пролета моста. Позже оккупанты сообщили о возобновлении железнодорожного сообщения, однако автомобильное остается парализованным.

Около 4:00 17 июля Аксенов подтвердил, что на Крымском мосту остановлено движение из-за «чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». Перед мостом образовались огромные пробки.

Видео дня

Российский Телеграм-канал Baza ночью сообщил, что «над одной из опор моста поднимается густой дым», а очевидцы слышали взрыв.

Министерство транспорта РФ сообщило о повреждении дорожного полотна на пролетах Крымского моста, при этом ведомство опровергло информацию о повреждении опор — мол, «сами конструкции пролетов находятся на своих опорах». Позже появились фото, подтверждающие серьезные повреждения как минимум одного пролета моста.

РосСМИ и паблики сообщают о том, что в результате ночного инцидента на мосту погибли по меньшей мере два человека, пострадал один — якобы члены семьи из Белгородской области РФ. Они находились в автомобиле, который ехал по мосту в момент взрыва. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждает, что речь идет о гибели семейной пары и их пострадавшей дочери (госпитализирована с ранениями средней тяжести, утверждает Гладков).

Реакция Украины:

В Главном управлении разведки Минобороны Украины не стали прямо комментировать подрыв моста, но напомнили слова руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что « Крымский мост — конструкция там лишняя»



Крымский мост — конструкция там лишняя» В СБУ саркастически прокомментировали взрывы в стихотворной форме, отметив, что « знову міст пішов „ поспати“». Позже в службе отдельно заявили, что Крымский мост « не выдержал военной нагрузки», а все детали « бавовны» раскроют после победы.

Позже в службе отдельно заявили, что Крымский мост не выдержал военной нагрузки», а все детали бавовны» раскроют после победы. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что « можно только порадоваться такой ситуации» для оккупантов в Крыму. «Воды нет, туристов нет, моста нет. И хоть камни с неба! Это хорошие новости для нас», — сказал Игнат.

можно только порадоваться такой ситуации» для оккупантов в Крыму. «Воды нет, туристов нет, моста нет. И хоть камни с неба! Это хорошие новости для нас», — сказал Игнат. Советник главы ОП Михаил Подоляк напомнил о недолговечности « любых незаконных конструкций, используемых для доставки российских инструментов массовых убийств».

любых незаконных конструкций, используемых для доставки российских инструментов массовых убийств». Источники NV сообщают, что в атаке приняли участие СБУ и ВМС Украины



Крымский мост: последние новости о подрыве — онлайн NV

11:08 Еще одно видео разрушений Крымского моста, снятое из окна поезда

«Просто ужас!» — комментирует разрушения женщина за кадром.

11:00 «Очередная коричневая линия». Разрушение Крымского моста — серьезная пощечина, которую России нечем перекрыть — интервью NV с политологом

Политолог Игорь Рейтерович в интервью Radio NV проанализировал, как может реагировать пропаганда на новое серьезное повреждение Крымского моста, а также рассказал о будущих последствиях взрывов в России.



10:42 Подоляк отреагировал на удар по мосту: «Незаконные конструкции недолговечны»

«Любые незаконные конструкции, используемые для доставки российских инструментов массовых убийств, недолговечны. Независимо от причин разрушения», — написал сегодня в Твиттере Михаил Подоляк, советник главы ОП.



10:20 Российский режим признал, что пропустил атаку на Крымский мост

Т. н. «Национальный антитеррористический комитет РФ» заявил, что 17 июля в 03:05 два украинских беспилотных надводных аппарата якобы совершили атаку на Крымский мост, при этом «была повреждена автодорожная составляющая» моста.

«При этом погибли два взрослых человека и пострадал один ребенок», — говорится в заявлении комитета, где также заявили об возбуждении уголовного дела по российской статье «терроризм».

10:10 В России заявили о возобновлении движения паромов через Керченский пролив

«В 10:00 работа Керченской паромной переправы возобновлена», — заявили в Министерстве транспорта РФ.

09:55 «Можно только порадоваться такой ситуации» — Игнат о взрывах на Керченском мосту

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона подтвердил, что официальные представители украинских служб не будут комментировать информацию о новом подрыве Крымского моста. Однако, добавил он, «можно только порадоваться такой ситуации», которая сложилась для оккупантов в захваченном ими Крыму. «Воды нет, туристов нет, моста нет. И хоть камни с неба! Это хорошие новости для нас», — сказал Игнат.

09:30 «Деокупация Крыма скоро начнется». Чем повредили Керченский мост и как быстро его могут восстановить оккупанты

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман в эфире Radio NV предположил, что Крымский (Керченский) мост с утра 17 июля был поврежден украинскими надводными беспилотниками.

«Мы уже видели много информации, видео о том, что у нас есть надводные беспилотники. Это не является большой тайной. Вполне возможно, что они сработали», — считает Гетман.

Однако он отмечает, что взрывчатки, которая привела бы к разрушению такого масштаба, должно было быть достаточно много: «Это должно быть взрывчатки, думаю, несколько сотен килограммов — не меньше. В зависимости от того, какая это взрывчатка. Если это атака не извне, а заминировано изнутри, то можно и меньшим количеством. Есть специальные устройства, которые применяются диверсионными группами для разрушения опор мостов. Неизвестно, что там произошло».

09:25 В СБУ саркастически прокомментировали взрывы на Крымском мосту

В официальном Телеграм-канале Службы безопасности Украины сегодня появилось такое стихотворение:

Соловейко, рідний брате,

Знову міст пішов «поспати»

Та раз… Два!

«PS. Музыка — народная. Слова — СБУ», — добавили в СБУ.

Это отсылка к комментарию СБУ во время прошлых взрывов на Крымском мосту 8 октября 2022 года.

09:13 Видео повреждений Крымского моста, снятое пассажирами поезда

Видео изначально опубликовал российский пропагандистский ресурс Крым 24.



09:00 Оккупанты сообщают о возобновлении железнодорожного движения на Крымском мосту в сторону РФ

Сообщается, что первый поезд Симферополь-Москва уже проехал по Крымскому мосту в направлении Краснодарского края РФ.



По состоянию на 9.00 задерживаются несколько поездов, которые шли из России в оккупированный Крым:



№ 396 «Волгоград — Симферополь»



№ 174 «Москва — Евпатория»

№ 99 «Ростов — Симферополь»

№ 177"Москва — Симферополь"

Также задерживается поезд № 092 «Севастополь — Москва», который следовал из Крыма.



08:50 Два взрыва и погас свет. В соцсетях рассказали детали «чрезвычайной ситуации» на Крымском мосту

Российский Telegram-канал Mash сообщает, что ночью на Крымском мосту раздались два взрыва. После первого погас свет, через несколько минут на мосту перекрыли движение. В 3:20 в районе железнодорожного моста произошел еще один взрыв.

Пролет Крымского моста в сторону Тамани разрушен, еще один в направлении Керчи просел.

08:35 Подтверждений о возобновлении железнодорожного движения по Крымскому мосту пока нет, поезд Москва-Евпатория стоит в Тамани

На видео ниже женский голос за кадром уверяет, что «никакой паники нет», но поезд стоит в Тамани с 4 часов утра, и сейчас его пассажиров «выпустили погулять».

08:33 Новое видео разрушений на Крымском мосту



08:22 Крымский мост атаковали с помощью надводных дронов, в атаке участвовали СБУ и ВМС Украины — источник NV

В ночном подрыве Крымского моста приняли участие СБУ и Военно-морские силы Украины, сообщил NV источник в правоохранительных органах.



Собеседник рассказал, что мост атаковали с помощью надводных дронов.



«Добраться до моста было сложно, но в итоге это удалось сделать», — говорит источник.



08:15 «Один пролет разрушен, еще один поврежден» — в российских Телеграм-каналах появились новые фото с Крымского моста

Фото публикует российский Телеграм-канал Baza.

08:05 Гуменюк допустила, что инцидент на Крымском мосту мог быть провокацией РФ

Представитель ОК Юг Наталья Гуменюк предположила, что взрывы на Крымском мосту могли быть провокацией России.



«Характерно то, что при таком сосредоточении корабельной группировки в данном районе и общего напряжения на фоне вопроса о пролонгации „зернового соглашения“, создание подобных провокаций, о которых сразу очень громко рапортуют оккупационные „власти“ Крыма, являются типичным способом решения вопросов страны-агрессора» , — заявила Гуменюк в эфире телемарафона.



08:00 «Запасаться топливом не надо»: оккупанты пытаются успокоить крымчан

Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев также призвал «воздержаться от поездок через Крымский мост и выбирать альтернативный сухопутный маршрут» через оккупированные Россией территории Украины.

«Запас бензина в Севастополе достаточный, дефицита не будет, поэтому запасаться топливом не надо. С продуктами такая же ситуация. Как только станет понятно, как и когда будет восстановлено сообщение — вы получите всю информацию», — попытался Развожаев успокоить жителей Крыма.

07:54 Новые фото с места повреждения Крымского моста

Наиболее повреждена именно автомобильная часть моста



07:45 В ГУР Минобороны Украины впервые прокомментировали взрывы на Крымском мосту

Спикер ГУР Андрей Юсов в комментарии Суспільному заявил, что ГУР не комментирует причины событий на Крымском мосту: «Можно только процитировать слова руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что «Крымский мост — конструкция там лишняя»

07:26 Первые вероятные фото с Крымского моста в районе взрывов

07:25 Аксенов заявил, что ж/д движение по мосту якобы возобновят до 9:00

Крымский гауляйтер Сергей Аксенов снова прокомментировал ночной инцидент на Крымском мосту. Он заявил, что «движение железнодорожного транспорта будет возобновлено до 9:00», а «расписание поездов будет нагоняться.

По словам Аксенова, «данные по работе паромного сообщения будут уточнены также до 9:00». При этом он не стал комментировать ночные взрывы на мосту, заявив, что «о причинах происшествия дополнительно сообщат правоохранительные органы, на месте работают все необходимые службы».

07:15 Россиян официально призвали не ездить в Крым через мост

Губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев призвал жителей региона воздержаться от поездок через Крымский мост.

«В связи со сложившейся ситуацией, прошу жителей и гостей Краснодарского края не планировать проезд через Крымский мост», — написал Кондратьев. Он предложил выбирать «альтернативный маршрут» через оккупированные украинские территории.

Ранее аналогичное обращение к крымчанам сделал крымский гауляйтер Сергей Аксенов. Он также «в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут» через оккупированные территории Украины, «учитывая сложившуюся ситуацию».

Ниже на карте — «альтернативный маршрут», которым оккупанты предлагают добираться в захваченный ими Крым.

07:00 Первые видео после вероятного повреждения Крымского моста