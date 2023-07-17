«Деоккупация Крыма вскоре начнется». Чем повредили Керченский мост и как быстро его могут восстановить оккупанты — Гетьман

17 июля, 08:57
NV Премиум
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После взрывов на Крымском мосту 17 июля, вероятно, уничтожен по меньшей мере один пролет (Фото:t.me/Tsaplienko)

После взрывов на Крымском мосту 17 июля, вероятно, уничтожен по меньшей мере один пролет (Фото:t.me/Tsaplienko)

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман в эфире Radio NV предположил, что Крымский (Керченский) мост утром 17 июля был поврежден украинскими надводными беспилотниками.

«Мы уже видели много информации, видео о том, что у нас есть надводные беспилотники. Это не является большой тайной. Вполне возможно, что это они сработали», — считает Гетьман.

Видео дня

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Но отмечает, что взрывчатки, которая бы вызвала разрушения такого масштаба, должно было быть достаточно много:

«Это должна быть взрывчатки, думаю, несколько сотен килограммов — не меньше. В зависимости от того, какая это взрывчатка. Если это атака не извне, а заминировано изнутри, то можно и меньшим количеством. Есть специальные устройства, которые применяются диверсионными группами для разрушения опор мостов. Неизвестно, что там произошло».

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В то же время, добавляет эксперт, «чрезвычайная ситуация», как инцидент называют россияне, могла быть спровоцирована самими оккупантами:

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Крым Керченская переправа Керченский мост Деоккупация Крыма Российские военные провокации Радио NV Взрывчатка Крымский мост Война России против Украины деоккупация

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