Два взрыва и погас свет. В соцсетях рассказали детали «чрезвычайной ситуации» на Крымском мосту

17 июля, 08:21
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На Крымском мосту прогремели взрывы (Фото:REUTERS/Stringer)

На Крымском мосту прогремели взрывы (Фото:REUTERS/Stringer)

В понедельник, 17 июля на Крымском мосту, по предварительной информации, раздался звук взрыва и погас свет.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Спустя несколько минут на мосту перекрыли движение. В 3:20 в районе железнодорожного моста произошел еще один взрыв.

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Пролет Крымского моста в сторону Тамани разрушен, ещё один в направлении Керчи «просел».

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С ночи, 17 июля, на Крымском мосту остановлено движение: крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном событии», российские паблики пишут о взрывах и вероятном повреждении опоры моста.

8 октября на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины, произошел мощный взрыв, в результате которого несколько его пролетов рухнули в Керченский пролив.

Кремлевский режим обвинил в организации диверсии Буданова. В свою очередь в ГУР эти заявления опровергли, назвав их «бредом».

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Крым Крымский мост Война России против Украины

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