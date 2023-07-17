Два взрыва и погас свет. В соцсетях рассказали детали «чрезвычайной ситуации» на Крымском мосту
На Крымском мосту прогремели взрывы (Фото:REUTERS/Stringer)
В понедельник, 17 июля на Крымском мосту, по предварительной информации, раздался звук взрыва и погас свет.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Спустя несколько минут на мосту перекрыли движение. В 3:20 в районе железнодорожного моста произошел еще один взрыв.
Пролет Крымского моста в сторону Тамани разрушен, ещё один в направлении Керчи «просел».
С ночи, 17 июля, на Крымском мосту остановлено движение: крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном событии», российские паблики пишут о взрывах и вероятном повреждении опоры моста.
8 октября на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины, произошел мощный взрыв, в результате которого несколько его пролетов рухнули в Керченский пролив.
Кремлевский режим обвинил в организации диверсии Буданова. В свою очередь в ГУР эти заявления опровергли, назвав их «бредом».