В Пентагоне не знают, кто причастен к подрыву Крымского моста

18 июля, 00:08
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Последствия подрыва Крымского моста (Фото:REUTERS/Stringer)

Последствия подрыва Крымского моста (Фото:REUTERS/Stringer)

Заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх заявила, что сейчас в США нет данных о причастных к подрыву Крымского моста.

Она отметила что «не может подтвердить заявления с обеих сторон», но напомнила, что Крым является неотъемлемой частью Украины.

«Право говорить о своих операциях оставим за украинцами», — заявила Сингх.

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https://twitter.com/DeptofDefense/status/1681002565993918466

Крымский мост: последние новости о подрыве

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В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего все движение по нему было остановлено. Крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии», а российские паблики писали о серьезном повреждении по меньшей мере одного пролета. Позже оккупанты сообщили о восстановлении железнодорожного сообщения, однако автомобильное остается парализованным.

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночным взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.

Это уже второй случай взрывов на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины. 8 октября 2022 года в результате мощного взрыва рухнули несколько его пролетов.

Кремлевский режим обвинил в организации диверсии главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Со своей стороны в ГУР эти заявления опровергли, назвав их «бредом».

Инфографика: NV
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Крым Пентагон Война в Украине Крымский мост Война России против Украины

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