Удар по Крымскому мосту: Медведев призвал взрывать дома в Украине 17 июля, 12:51 Дмитрий Медведев (Фото:Sputnik/Yekaterina Shtukina/Pool via REUTERS)

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев разразился бредом и угрозами в адрес Украины после взрывов на Крымском мосту в понедельник, 17 июля.

Медведев в бреду назвал украинцев «террористами».

«Они понимают только язык силы. Только персональные и совсем негуманные методы», — написал он в Telegram.

Затем он призвал «взрывать» дома в Украине.

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«Искать и ликвидировать их подельников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними. Но главное — уничтожать высшее руководство террористических формирований, в каких щелях бы эти насекомые ни прятались», — написал Медведев, который известен своими хамскими и оторванными от реальности заявлениями.

Крымский мост: последние новости о подрыве

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего все движение по нему было остановлено. Крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии», а российские паблики писали о серьезном повреждении по меньшей мере одного пролета. Позже оккупанты сообщили о восстановлении железнодорожного сообщения, однако автомобильное остается парализованным.

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночным взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.

Это уже второй случай взрывов на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины. 8 октября 2022 года в результате мощного взрыва рухнули несколько его пролетов.

Кремлевский режим обвинил в организации диверсии главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. В свою очередь в ГУР эти заявления опровергли, назвав их «бредом».