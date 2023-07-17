Взрывы на Крымском мосту: Россияне говорят о «чрезвычайном событии» и двух погибших 17 июля, 06:06 Крымский мост (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Ночью, 17 июля, на Крымском мосту сегодня раздались взрывы. Остановлено движение, россияне говорят о «чрезвычайном событии» и двух погибших.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам представителя оккупационных властей Крыма Сергея Аксенова, на Крымском мосту «произошло чрезвычайное событие». Работают правоохранители.

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РосСМИ сообщают, что в результате падения пролета Крымского моста погибли по меньшей мере 2 человека. Также известно об одном пострадавшем. Взрывом был поврежден автомобиль с белгородскими номерами.

По информации росСМИ, паромная переправа тоже не работает. Со стороны Крыма повреждено дорожное полотно на пролетах Крымского моста, сообщил Минтранс. Конструкции пролетов Крымского моста находятся на своих опорах, информация о повреждении опор не подтверждается. Со стороны Крыма повреждено дорожное полотно на пролетах Крымского моста, сообщил Минтранс.Конструкции пролетов Крымского моста находятся на своих опорах, информация о повреждении опор не подтверждается.

Со стороны Крыма повреждено дорожное полотно на пролетах Крымского моста, сообщил Минтранс.Конструкции пролетов Крымского моста находятся на своих опорах, информация о повреждении опор не подтверждается.