Крымский мост — опять. Какое преимущество получили ВСУ 17 июля, 14:07 NV Премиум

Это дает беспрецедентный вклад в перспективу украинского наступления

О результатах второй попытки повреждения Крымского моста. На этот раз повреждения более серьезные, чем были после предыдущей атаки, поскольку разрушения в обоих направлениях. Если предыдущая атака, состоявшаяся 8 октября 2022 года, привела к разрушению только одного шоссейного полотна и можно было использовать вторую часть в реверсном режиме, то сейчас очевидно, что на довольно длительный срок полностью будет заблокировано автомобильное сообщение.

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Также что еще отличает последствия от предыдущей атаки — будет иметь место кумулятивный эффект. Потому что как раз это событие произошло в пик (удачного или неудачного) туристического сезона. Большое количество людей (назовем их безголовыми отдыхающими), кто пытается ехать в зону активных боевых действий, сейчас будут заблокированы на территории крымского полуострова. К тому же сухопутный коридор через так называемые «новые территории» в контексте развития украинского контрнаступления и зоны досягаемости для дальнобойного оружия — не лучшая альтернатива крымскому мосту или паромной переправе. В ближайшие часы-дни мы будем наблюдать признаки паники среди гражданского населения местного и приезжих, которые приехали отдыхать в Крым.