Удар лично по Путину. Как повреждение Крымского моста бьет по военному командованию РФ и логистике оккупантов — мировые СМИ

17 июля, 15:28
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NV Премиум
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Вид на Крымский мост со стороны Керчи после атаки 17 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Вид на Крымский мост со стороны Керчи после атаки 17 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Уже вторая атака на Крымский мост после удара в октябре 2022 года является новым унижением для Кремля и российского командования — да еще и в период, когда РФ приходит в себя после мятежа Евгения Пригожина, а ВСУ пытаются разорвать альтернативный сухопутный мост России в Крым.

Об этом пишут мировые СМИ, анализируя серьезный удар по логистике оккупационной армии, которым является повреждение Крымского моста после атаки морских беспилотников 17 июля.

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NV собрал выдержки из нескольких материалов западных СМИ об ударе по Керченскому мосту — переправе длиной около 18 км, которая состоит из двух параллельных мостов: четырехполосного автомобильного (именно он был поврежден) и двухколейного железнодорожного.

Инфографика: NV

The New York Times напоминает о критической важности Крымского моста для России, констатируя, что предрассветная атака привела к вынужденному временному закрытию «главной артерии, которую российские военные использовали для поддержки своих войск на юге Украины». Мост также является основным маршрутом поставки всего необходимого для Черноморского флота РФ. Анализ изображений показывает, что наибольшие повреждения были нанесены пролету автомобильного моста в направлении России, констатирует издание.

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«Учитывая военную и символическую важность моста, атака стала еще одним ударом для российского военного командования, которому уже приходится иметь дело с внутренними распрями после неудачного мятежа ЧВК Вагнера, — пишет NYT, — Если Украине удастся разрушить или значительно повредить мост, у Москвы останется единственный крупный сухопутный путь из России вдоль южного побережья Украины для поддержки десятков тысяч солдат, участвующих в боях за территорию, захваченную в первые недели вторжения». Отдельно издание отмечает, что новый удар по мосту произошел в разгар летнего туристического сезона, когда Крым является «популярным местом для российских путешественников».

Редактор: Инна Семенова

Теги:   Обзор прессы Крым Керченская переправа Керченский мост Обзор НВ Керченский пролив Сюжет NV Крымский мост Война России против Украины

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