Взрывы на Крымском мосту: Путин собирает совещание спустя почти полсуток 17 июля, 17:21 Крымский мост поврежден после ночных взрывов (Фото:База)

Вечером в понедельник, 17 июля, российский диктатор Владимир Путин проведет совещание по ситуации на Крымском мосту после почти полусуток от атаки на него. Во время совещания он заслушает доклад вице-премьера Марата Хуснуллина об организации работ по его восстановлению.

Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

«Путин поручил вице-премьеру Хуснуллину на месте организовать работу по проведению ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту. На данный момент по поручению главы государства Хуснуллин вылетает в регион», — заявил Песков.

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Песков сказал, что после ознакомления на месте с ситуацией Путин будет ждать до семи вечера доклада по ВКС. Также будет совещание по ВКС во время которого Хуснуллин уже с места событий доложит о ситуации.

Он также добавил, что ранее Путин уже заслушал доклады от Хуснуллина, главы ФСБ Александра Бортникова, министра транспорта Виталия Савельева и руководителя Крыма Сергея Аксенова относительно последствий атаки на Крымский мост.

После нее российский диктатор поручил «организовать работу по движению транспорта на крымском направлении» и «обеспечить помощь людям», которые находятся в пути.

Крымский мост: последние новости о подрыве

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего все движение по нему было остановлено. Крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии», а российские паблики писали о серьезном повреждении по меньшей мере одного пролета. Позже оккупанты сообщили о восстановлении железнодорожного сообщения, однако автомобильное остается парализованным.

Инфографика: NV

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночным взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.

Это уже второй случай взрывов на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины. 8 октября 2022 года в результате мощного взрыва рухнули несколько его пролетов.

Кремлевский режим обвинил в организации диверсии главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Со своей стороны в ГУР эти заявления опровергли, назвав их «бредом».