Путин пожаловался, что на Крымском мосту небезопасно 17 июля, 20:35 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Alexander Kazakov/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин поручил силовикам «разобраться» в подрыве Крымского моста.

Путин в ходе своего заявление снова обвинил во всем Украину и не решил не упоминать, что удары по мосту — следствие вторжения его армии в Украину.

«Произошедшее — это очередной террористический акт киевского режима, это преступление бессмысленное, поскольку Крымский мост давно не используется для военных перевозок», — соврал он.

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Российский диктатор также пожаловался на безопасность на Крымском мосту.

Путин пригрозил Украине «ответом» со стороны РФ.

«Ответ со стороны России на теракт конечно будет, Минобороны России уже готовит соответствующие предложения», — сказал он.

17 июля вице-премьер страны-агрессора России Марат Хуснуллин заявли, что один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению.

Инфографика: NV

Крымский мост: последние новости о подрыве

Утром 17 июля оккупационный «глава» Крыма Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии» в районе 145-й опоры на Крымском мосту. РосСМИ сообщали о взрывах. В министерстве транспорта РФ впоследствии заявили о якобы повреждении дорожного полотна. Позже появились фото, подтверждающие серьезное разрушение по меньшей мере одного пролета. Губернатор Белгородской области заявил о двух погибших и ранении ребенка.

Автомобильное движение остановили, движение железнодорожного транспорта и паромов уже восстановили. Перед мостом образовались огромные пробки, оккупанты призвали россиян ехать через временно оккупированные территории Украины.

Российские ресурсы утверждают, что Крымский мост могли атаковать модернизированные водные дроны. Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночному подрыву Крымского моста причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника издания, мост атаковали с помощью надводных дронов.

В СБУ заявили, что мост «не выдержал военной нагрузки», и пообещали, что все детали по организации «бавовны» обязательно раскроют после победы Украины.

