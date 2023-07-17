В ГУР намекнули, что с юридической точки зрения на Крымском мосту ничего не произошло 17 июля, 22:26 Поврежден пролет Крымского моста (Фото:Пюре)

Атака на незаконно построенный россиянами Крымский мост и последние события, которые происходят с логистикой оккупантов, приближают украинскую победу, сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире Радио Свобода в понедельник, 17 июля.

«Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть. К этому точно причастен рашистский режим и лично Путин, который отдал приказ об аннексии Крыма, о вторжении в Украину. Это является следствием этих событий, безусловно», — подчеркнул Юсов.

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Он отметил, что Крымский мост является незаконным сооружением, то есть представляет собой «огромный МАФ», что является незаконным как с точки зрения украинского права, так и международного.

«А если мост — незаконный, то и все, что там происходит, — этого нет, можно сказать», — заметил Юсов.

Представитель ГУР подчеркнул, что только после победы Украины можно будет узнать больше деталей, однако сейчас надо обсуждать только те вещи, которые приближают победу Украины.

По его словам, тот факт, что происходит разлад в логистике оккупантов, может быть благоприятным для приближения победы. Стоит рассмотреть причины, которые привели к такой ситуации, но обсуждать их надо позже.

«У нас нет официальной версии по этому поводу, потому что есть давняя оценка — это незаконное сооружение», — сказал Юсов, отвечая на вопрос об официальной версии атаки на мост от ГУР.

Юсов добавил, что в районе моста «сейсмически неустойчивая зона». Также мост построен со многими нарушениями норм безопасности.

«Можно продолжать дальше очень долго, но по факту за то, что происходит на оккупированных территориях, несет ответственность оккупационная власть. Это означает, что оккупанты не контролируют ситуацию, в том числе на своих логистических объектах», — подчеркнул представитель ГУР.

Крымский мост: последние новости о подрыве

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего все движение по нему было остановлено. Крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии», а российские паблики писали о серьезном повреждении по меньшей мере одного пролета. Позже оккупанты сообщили о восстановлении железнодорожного сообщения, однако автомобильное остается парализованным.

Инфографика: NV

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночным взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.

Это уже второй случай взрывов на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины. 8 октября 2022 года в результате мощного взрыва рухнули несколько его пролетов.

Кремлевский режим обвинил в организации диверсии главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Со своей стороны в ГУР эти заявления опровергли, назвав их «бредом».

Вице-премьер страны-агрессора России Марат Хуснуллин заявил, что один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению.