Атака на Крымский мост. В Офисе президента россиянам напомнили: Незаконные конструкции недолговечны

17 июля, 10:31
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Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

В Офисе президент Украины отреагировали на взрывы на Керченском мосту в оккупированном россиянами Крыму в ночь на понедельник, 17 июля.

Короткий пост опубликовал советник главы ОП Михаил Подоляк в Twitter.

«Любые незаконные конструкции, используемые для доставки российских инструментов массовых убийств, недолговечны. Независимо от причин разрушения», — написал он.

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Ранее реагируя на инцидент, представитель украинской разведки Андрей Юсов процитировал главу ГУР Кирилла Буданова: «Крымский мост — конструкция излишняя».

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночному подрыву Крымского моста причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника издания, мост атаковали с помощью надводных дронов.

В СБУ отреагировали намеками, не подтвердив причастность прямо.

Крымский мост: последние новости о подрыве

Утром 17 июля оккупационный «глава» Крыма Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии» в районе 145-й опоры на Крымском мосту. РосСМИ сообщали о взрывах и вероятном повреждении опоры моста. В Министерстве транспорта РФ вскоре заявили о якобы повреждении дорожного полотна.

Автомобильное движение остановили, движение железнодорожного транспорта уже восстановили. Перед мостом образовались огромные пробки и оккупанты призывают россиян ехать через временно оккупированные территории Украины.

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Губернатор Белгородской области заявил о двух погибших и ранении ребенка.

Российские ресурсы пишут, что Крымский мост могли атаковать модернизированные водные дроны. В ВСУ не исключают, что взрывы могут быть российской провокацией.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Крым Крымский мост Офис президента Украины Михаил Подоляк

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