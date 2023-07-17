Использовали удар по Крымскому мосту. В Кремле заявили о прекращении действия зерновой сделки 17 июля, 12:26 Дмитрий Песков заявил о фактическом прекращении зерновой сделки (Фото:Александр Кубраков/Facebook)

В Кремле заявили о фактическом прекращении действия зернового соглашения, использовав как предлог для этого подрыв Крымского моста в ночь на понедельник, 17 июля.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, пишут пропагандистские РИА Новости.

«Договоренности по зерновой сделке фактически прекращены, она остановлена», — сказал он.

Видео дня

Песков добавил, что страна-агрессор Россия якобы готова вернутся к соглашению, если «договоренности будут выполнены».

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва официально уведомила Турцию и Украину, а также секретариат ООН о возражении против продления зерновой сделки. Одиозная чиновница добавила, что вскоре будет опубликована заявление «с детальными разъяснениями российской позиции».

Примечательно, что 17 июля истекал очередной срок действия зернового соглашения, которое Россия и так отказывалась продлевать.

С 27 июня Россия не регистрировала ни одного нового корабля в рамках зерновой сделки, фактически остановив таким образом работу зернового коридора.

В России неоднократно угрожали выйти из соглашения, заключенного при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года. Соглашение уже трижды продлевали — в ноябре 2022-го, и в марте и в мае 2023-го.

Перед очередным продолжением 17 июля в МИД РФ снова пригрозили этого не сделать.

14 июля представитель ООН заявил, что генсек Антониу Гутерриш ждет ответа от Владимира Путина относительно предложения продлить соглашение.

В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Путин согласился с необходимостью продлить зерновое соглашение. В Кремле это опровергли.

Черноморская зерновая инициатива, подписанная при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия. Зерновой коридор заработал 1 августа 2022 года.

Крымский мост: последние новости о подрыве

Утром 17 июля оккупационный «глава» Крыма Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии» в районе 145-й опоры на Крымском мосту. РосСМИ сообщали о взрывах и вероятном повреждении опоры моста и одного из пролетов. В Министерстве транспорта РФ вскоре заявили о якобы повреждении дорожного полотна.

Автомобильное движение и движение железнодорожного транспорта остановили. Перед мостом образовались огромные пробки и оккупанты призывают россиян ехать через временно оккупированные территории Украины.

Инфографика: NV

РосСМИ и паблики сообщают о том, что в результате ночного инцидента на мосту погибли по меньшей мере два человека, пострадал один — якобы члены семьи из Белгородской области РФ.



Реагируя на инцидент, представитель украинской разведки Андрей Юсов процитировал главу ГУР Кирилла Буданова: «Крымский мост — конструкция там излишняя».

Источники NV сообщили, что к атаке на Крымский мост причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. Объект атаковали надводные морские дроны.

В СБУ отреагировали намеками, не подтвердив причастность прямо. Позже в ведомстве сделали официальное заявление.