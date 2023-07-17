Взрывы на Крымском мосту могут стать еще одним унизительным ударом по Кремлю — Financial Times 17 июля, 14:17 СМИ пишут, что взрывы на Крымском мосту могут стать еще одним унизительным ударом по Кремлю (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Если подтвердится, что в понедельник, 17 июля, атака по Крымскому мосту была совершена Украиной, то это нанесет «еще один унизительный удар по престижу Кремля», пишет Financial Times.

«Если подтвердится, что это вторая украинская атака на Крымский мост, открытый с большой помпой президентом России Владимиром Путиным в 2018 году, то это нанесет еще один унизительный удар по престижу Кремля», — говорится в статье.

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В материале сказано, что таким образом может быть нанесен удар по способности РФ снабжать войска, которые находятся на оккупированной южной территории Украины.

Журналисты напомнили, что Крымский мост — это важнейшее связующее звено между Россией и оккупированными украинскими территориями и используется для транспортировки войск, танков и других военных грузов россиян.

Инфографика: NV

Крымский мост: последние новости о подрыве

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего все движение по нему было остановлено. Крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии», а российские паблики писали о серьезном повреждении по меньшей мере одного пролета. Позже оккупанты сообщили о восстановлении железнодорожного сообщения, однако автомобильное остается парализованным.

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночным взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.

Это уже второй случай взрывов на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины. 8 октября 2022 года в результате мощного взрыва рухнули несколько его пролетов.

Кремлевский режим обвинил в организации диверсии главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. В свою очередь в ГУР эти заявления опровергли, назвав их «бредом».