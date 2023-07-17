Кремлевский режим признал, что пропустил атаку на Крымский мост 17 июля, 10:55 В результате атаки украинскими дронами значительно поврежден Крымский мост (Фото:Astra/Telegram)

Российский режим признал, что в ночь на понедельник, 17 июля, Крымский мост атаковали украинские беспилотники, и назвали этот инцидент «терактом».

Об этом говорится в заявлении Национального антитеррористического комитета страны-агрессора РФ, пишут пропагандистские РИА Новости.

Там утверждают, что в результате атаки «повреждена автодорожная составляющая Крымского моста» говорится также о двух погибших взрослых и пострадавшем ребенке.

Видео дня

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о «теракте».

В сообщении российского ведомства говорится, что подрыв «совершили спецслужбы Украины, была повреждена одна из секций Крымского моста».

Российский режим также хочет установить представитель украинских спецслужбы, причастных к подрыву Крымского моста дронами.

Крымский мост: последние новости о подрыве

Утром 17 июля оккупационный «глава» Крыма Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии» в районе 145-й опоры на Крымском мосту. РосСМИ сообщали о взрывах и вероятном повреждении опоры моста и одного из пролетов. В Министерстве транспорта РФ вскоре заявили о якобы повреждении дорожного полотна.

Автомобильное движение и движение железнодорожного транспорта остановили. Перед мостом образовались огромные пробки и оккупанты призывают россиян ехать через временно оккупированные территории Украины.

РосСМИ и паблики сообщают о том, что в результате ночного инцидента на мосту погибли по меньшей мере два человека, пострадал один — якобы члены семьи из Белгородской области РФ.



Реагируя на инцидент, представитель украинской разведки Андрей Юсов процитировал главу ГУР Кирилла Буданова: «Крымский мост — конструкция там излишняя».

Источники NV сообщили, что к атаке на Крымский мост причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. Объект атаковали надводные морские дроны.

В СБУ отреагировали намеками, не подтвердив причастность прямо.

