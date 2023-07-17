Российские Telegram-каналы показали первые фото поврежденного Крымского моста 17 июля, 07:41 В соцсетях публикуют фото поврежденного Крымского моста (Фото:Baza)

В соцсетях распространяют первые фото с, как утверждается, поврежденным Крымским мостом, движение по которому в понедельник утром, 17 июля, перекрыли российские оккупанты, заявив о «чрезвычайном происшествии».

Несколько снимков опубликовал российский ресурс Kub Mash, которые прислали читатели Telegram-канала. На них видны разрушения и поврежденный автомобиль. На фото, опубликованных ресурсом Baza, — уничтоженный автомобильный пролет.

Видео дня

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждает, что в результате инцидента на Крымском мосту погибли мужчина и женщина, а их дочь получила ранения.

Фото: Kub Mash

Фото: Kub Mash

Фото: Kub Mash

Утром 17 июля оккупационный «глава» Крыма Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии» в районе 145-й опоры на Крымском мосту. РосСМИ сообщали о взрывах и вероятном повреждении опоры моста. В Министерстве транспорта РФ вскоре заявили о якобы повреждении дорожного полотна.

Автомобильное движение и движение железнодорожного транспорта остановили. Перед мостом образовались огромные пробки и оккупанты призывают россиян ехать через временно оккупированные территории Украины.

Реагируя на инцидент, представитель украинской разведки Андрей Юсов процитировал главу ГУР Кирилла Буданова: «Крымский мост — конструкция там излишняя».

