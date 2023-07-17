«Не выдержал военной нагрузки». В СБУ официально прокомментировали взрывы на Крымском мосту 17 июля, 11:00 На Крымском мосту прогремели взрывы (Фото:https://t.me/breakingmash)

Представитель Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко, комментируя взрывы на Крымском мосту в понедельник, 17 июля, заявил, что все детали по организации «бавовны» СБУ обязательно раскроет после победы Украины.

«Пока же мы с интересом наблюдаем, как один из символов путинского режима в очередной раз не выдержал военной нагрузки», — говорится в представленном NV сообщении.

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В ведомстве напомнили, что в одном из интервью глава СБУ Василий Малюк заявлял, что нормы международного права, анализ оперативной обстановки и традиции ведения войны позволяют перерезать логистические пути врага.

«Крымский мост на сегодняшний день является одним из транспортных коридоров военных поставок для российской армии. Вместе к Победе! Слава Украине!» — говорится в сообщении.

Крымский мост: последние новости о подрыве

С ночи, 17 июля, на Крымском мосту остановлено все движение: крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии», российские паблики пишут о взрывах и серьезном повреждении по меньшей мере одного пролета моста. Позже оккупанты сообщили о восстановлении железнодорожного сообщения, однако автомобильное остается парализованным.

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночному подрыву Крымского моста причастны СБУ и Военно-морские силы Украины.



8 октября на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины, произошел мощный взрыв, в результате которого несколько его пролетов рухнули в Керченский пролив.

Кремлевский режим обвинил в организации диверсии Буданова. В свою очередь в ГУР эти заявления опровергли, назвав их «бредом».