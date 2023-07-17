«Опять мост пошел «поспать». СБУ намеками отреагировала на взрывы на Крымском мосту 17 июля, 09:12 Крымский мост поврежден после ночных взрывов (Фото:Baza)

Служба безопасности Украины отреагировала на повреждения на Крымском мосту, о взрывах на котором сообщали российские СМИ.

СБУ, как и после первых взрывов на мосту в октябре 2022 года, опубликовала поэзию.

«Соловей, родной брат, снова мост пошел „поспать“. Да раз… Два! P. S. Музыка — народная. Слова — СБУ», — говорится в Telegram ведомства.

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Ранее источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночному подрыву Крымского моста причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника издания, мост атаковали с помощью надводных дронов.

Реагируя на инцидент, представитель украинской разведки Андрей Юсов процитировал главу ГУР Кирилла Буданова: «Крымский мост — конструкция там излишняя».

Крымский мост: последние новости о подрыве

Утром 17 июля оккупационный «глава» Крыма Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии» в районе 145-й опоры на Крымском мосту. РосСМИ сообщали о взрывах и вероятном повреждении опоры моста. В Министерстве транспорта РФ вскоре заявили о якобы повреждении дорожного полотна.

Автомобильное движение остановили, движение железнодорожного транспорта уже возобновлено. Перед мостом образовались огромные пробки и оккупанты призывают россиян ехать через временно оккупированные территории Украины.

Губернатор Белгородской области заявил о двух погибших и ранении ребенка.



Российские ресурсы пишут, что Крымский мост мог атаковать модернизированные водные дроны. В ВСУ не исключают, что взрывы могут быть российской провокацией.

