«Опять мост пошел «поспать». СБУ намеками отреагировала на взрывы на Крымском мосту
Крымский мост поврежден после ночных взрывов (Фото:Baza)
Служба безопасности Украины отреагировала на повреждения на Крымском мосту, о взрывах на котором сообщали российские СМИ.
СБУ, как и после первых взрывов на мосту в октябре 2022 года, опубликовала поэзию.
«Соловей, родной брат, снова мост пошел „поспать“. Да раз… Два!
Ранее источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночному подрыву Крымского моста причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника издания, мост атаковали с помощью надводных дронов.
Реагируя на инцидент, представитель украинской разведки Андрей Юсов процитировал главу ГУР Кирилла Буданова: «Крымский мост — конструкция там излишняя».
Крымский мост: последние новости о подрыве
Утром 17 июля оккупационный «глава» Крыма Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии» в районе 145-й опоры на Крымском мосту. РосСМИ сообщали о взрывах и вероятном повреждении опоры моста. В Министерстве транспорта РФ вскоре заявили о якобы повреждении дорожного полотна.
Автомобильное движение остановили, движение железнодорожного транспорта уже возобновлено. Перед мостом образовались огромные пробки и оккупанты призывают россиян ехать через временно оккупированные территории Украины.
Губернатор Белгородской области заявил о двух погибших и ранении ребенка.
Российские ресурсы пишут, что Крымский мост мог атаковать модернизированные водные дроны. В ВСУ не исключают, что взрывы могут быть российской провокацией.