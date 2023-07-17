К ночному подрыву Крымского моста причастны СБУ и Военно-морские силы Украины — источник NV 17 июля, 08:23 РосСМИ сообщают, что поврежден один из пролетов Крымского моста (Фото:Stringer/Reuters)

К ночному подрыву Крымского моста причастны СБУ и Военно-морские силы Украины, сообщил NV источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, мост атаковали с помощью надводных дронов.

«Дойти до моста было сложно, но, в конце концов, это удалось сделать», — отметил источник.

Видео дня

Утром 17 июля оккупационный «глава» Крыма Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии» в районе 145-й опоры на Крымском мосту. РосСМИ сообщали о взрывах и вероятном повреждении опоры моста и одного из пролетов. В Министерстве транспорта РФ вскоре заявили о якобы повреждении дорожного полотна.

Автомобильное движение и движение железнодорожного транспорта остановили. Перед мостом образовались огромные пробки и оккупанты призывают россиян ехать через временно оккупированные территории Украины.

РосСМИ и паблики сообщают о том, что в результате ночного инцидента на мосту погибли по меньшей мере два человека, пострадал один — якобы члены семьи из Белгородской области РФ.



Реагируя на инцидент, представитель украинской разведки Андрей Юсов процитировал главу ГУР Кирилла Буданова: «Крымский мост — конструкция там излишняя».