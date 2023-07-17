К ночному подрыву Крымского моста причастны СБУ и Военно-морские силы Украины — источник NV
РосСМИ сообщают, что поврежден один из пролетов Крымского моста (Фото:Stringer/Reuters)
К ночному подрыву Крымского моста причастны СБУ и Военно-морские силы Украины, сообщил NV источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника издания, мост атаковали с помощью надводных дронов.
«Дойти до моста было сложно, но, в конце концов, это удалось сделать», — отметил источник.
Утром 17 июля оккупационный «глава» Крыма Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии» в районе 145-й опоры на Крымском мосту. РосСМИ сообщали о взрывах и вероятном повреждении опоры моста и одного из пролетов. В Министерстве транспорта РФ вскоре заявили о якобы повреждении дорожного полотна.
Автомобильное движение и движение железнодорожного транспорта остановили. Перед мостом образовались огромные пробки и оккупанты призывают россиян ехать через временно оккупированные территории Украины.
РосСМИ и паблики сообщают о том, что в результате ночного инцидента на мосту погибли по меньшей мере два человека, пострадал один — якобы члены семьи из Белгородской области РФ.
Реагируя на инцидент, представитель украинской разведки Андрей Юсов процитировал главу ГУР Кирилла Буданова: «Крымский мост — конструкция там излишняя».