Удар по Крымскому мосту. Чем могли атаковать «гордость Путина» и как Черноморский флот РФ объяснит это Кремлю? Отвечает эксперт 17 июля, 18:44 NV Премиум Поврежденный ударом Крымский мост, 17 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Андрей Рыженко, эксперт Центра оборонных стратегий, рассказал в эфире Radio NV, чем мог быть атакован так называемый Крымский мост и какие оправдания у Черноморского флота будут для объяснения пропуска удара по «гордости» российского режима.

С ночи, 17 июля, на Крымском мосту было остановлено все движение. Около 4:17 так называемый «глава» оккупационной «администрации» оккупированного Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что на Крымском мосту остановлено движение из-за «чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». Перед мостом образовались огромные пробки.

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Министерство транспорта РФ сообщило о повреждении дорожного полотна на пролетах Крымского моста, при этом ведомство опровергло информацию о повреждении опор — якобы «сами конструкции пролетов остаются на своих опорах». Позже появились фото, подтверждающие серьезное разрушение по меньшей мере одного пролета моста.

РосСМИ и паблики сообщают о том, что в результате ночного инцидента на мосту погибли по меньшей мере два человека, пострадал один — члены семьи из Белгородской области РФ. Они находились в автомобиле, который ехал по мосту в момент взрыва. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждал, что речь идет о гибели семейной четы и их пострадавшей дочери (она госпитализирована с ранениями средней тяжести).

В Главном управлении разведки Минобороны Украины не стали прямо комментировать подрыв моста, но напомнили о словах руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что «Крымский мост — конструкция там лишняя».

В СБУ саркастически прокомментировали взрывы, в стихотворной форме отметив, что «опять мост пошел „поспать“». Впоследствии в службе отдельно заявили, что Крымский мост «не выдержал военной нагрузки», а все детали по поводу «бавовны» раскроют после победы.

Чем был нанесен удар по мосту?

Действительно, появились первые видео взрыва этого моста сегодня ночью, взрывы на самом деле такие мощные. Можно сказать, что там были сотни килограммов взрывчатки каждый раз. Причем сначала, мы видим, что оккупанты пытались противодействовать приближению этих объектов. Откровенно говоря, я думал, что это воздушное средство нападения, как крылатая ракета, но если это морской дрон, это также возможно. Опять же, важно, сколько он взрывчатки будет нести. В данном случае, чтобы говорить о таких повреждениях, как вы назвали, то это точно сотни килограмм взрывчатки.