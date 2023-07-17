«Хорошие новости». В Воздушных силах Украины прокомментировали взрывы на Крымском мосту 17 июля, 10:12 Крымский мост после взрыва (Фото:https://t.me/breakingmash)

Представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат, комментируя взрывы на Крымском мосту в понедельник, 17 июля, заявил, что этому можно только порадоваться.

«Здесь можно разве что порадоваться. Воды — нет, моста — нет, туристов — нет „и хоть камни с неба“. Конечно, это можно связывать с различными мероприятиями», — сказал он в эфире телемарафона.

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Игнат добавил, что это хорошие новости для нас.

«Мы должны набраться терпения и еще больше ненавидеть оккупанта», — сказал он.

С ночи, 17 июля, на Крымском мосту остановлено все движение: крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии», российские паблики пишут о взрывах и серьезном повреждении по меньшей мере одного пролета моста. Позже оккупанты сообщили о восстановлении железнодорожного сообщения, однако автомобильное остается парализованным.

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночному подрыву Крымского моста причастны СБУ и Военно-морские силы Украины.



8 октября на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины, произошел мощный взрыв, в результате которого несколько его пролетов рухнули в Керченский пролив.

Кремлевский режим обвинил в организации диверсии Буданова. В свою очередь в ГУР эти заявления опровергли, назвав их «бредом».