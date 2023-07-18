Атака на мост: россияне начали отменять туры в Крым — СМИ 18 июля, 01:34 Незаконно построенный российскими оккупантами Крымский мост, 17 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

«Туристы» из страны-агрессора России после взрывов на Крымском мосту в понедельник, 17 июля, начали отменять туры на оккупированный полуостров.

Как сообщает российское Агентство со ссылкой на представителей двух турфирм, 17 июля туры аннулировало больше «туристов», чем обычно, а чаще всего они отменяли поездки, забронированные на ближайшие дни в июле. При этом, по словам одного из собеседников Агентства, туры на 20 июля и позже россияне пока не аннулируют, но новых бронирований на летние месяцы стало меньше.



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Ранее в Telegram-каналах появились фото километровых пробок на выезде из Крыма по «сухопутному маршруту» через временно захваченные украинские территории и на паромной переправе.



Крымский мост: последние новости о подрыве

Утром 17 июля оккупационный «глава» Крыма Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии» в районе 145-й опоры на Крымском мосту. РосСМИ сообщали о взрывах. В министерстве транспорта РФ впоследствии заявили о якобы повреждении дорожного полотна. Позже появились фото, подтверждающие серьезное разрушение по меньшей мере одного пролета. Губернатор Белгородской области заявил о двух погибших и ранении ребенка.



Автомобильное движение остановили, движение железнодорожного транспорта и паромов уже восстановили. Перед мостом образовались огромные пробки, оккупанты призвали россиян ехать через временно оккупированные территории Украины.



Ночью 18 июля вице-премьер страны-агрессора Марат Хуснуллин сообщил, что по одной полосе Крымского моста якобы начали ездить легковые машины. Он признал, что один пролет моста не подлежит восстановлению, и объявил, что полноценное движение по мосту не возобновлят до ноября.

Российские ресурсы утверждают, что Крымский мост могли атаковать модернизированные водные дроны. Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночному подрыву Крымского моста причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника издания, мост атаковали с помощью надводных дронов.



В СБУ заявили, что мост «не выдержал военной нагрузки», и пообещали, что все детали по организации «бавовны» обязательно раскроют после победы Украины.



Это уже второй случай взрывов на Крымском мосту, который Россия использует для переброски военной техники и оккупантов на юг Украины. 8 октября 2022 года в результате мощного взрыва рухнули несколько его пролетов.

Кремлевский режим обвинил в организации диверсии руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. В свою очередь в ГУР эти заявления опровергли, назвав их «бредом».