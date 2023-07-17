В России признали, что один пролет Крымского моста не подлежит восстановлению 17 июля, 19:50 Крымский мост после взрывов 17 июля (Фото:Baza)

Один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению после взрывов ночью в понедельник, 17 июля, утверждает вице-премьер страны-агрессора России Марат Хуснуллин.

Кремлевские пропагандисты публикуют заявления Хуснуллина с совещания с российским диктатором Путиным. Он утверждает, что российские оккупанты собираются запустить двустороннее движение по одной стороне Крымского моста 15 сентября, а по второй стороне — в ноябре.

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По версии Хуснуллина, опоры незаконно построенного Россией моста не повреждены и «в нормальном состоянии». Он также объявил, что на одном железнодорожном пути «незначительные повреждения».

Хуснуллин доложил кремлевскому диктатору, что движение легковых машин по Крымскому мосту якобы могут частично возобновить к концу суток.

Пропагандисты из РИА Новости также цитируют слова Хуснуллина о том, что одну часть пролета в сторону Керчи на Крымском мосту «придется демонтировать».

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