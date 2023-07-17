После удара по Крымскому мосту россияне массово пытаются уехать с полуострова: «альтернативные маршруты» не справляются — видео 17 июля, 17:46 Повреждения на Крымском мосту после взрывов 17 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

После взрывов на незаконно построенном российскими оккупантами Крымском мосту в понедельник, 17 июля, на выезде с полуострова по «сухопутному маршруту» через временно захваченные украинские территории и на паромной переправе образовались пробки.

Об этом пишет российское Агентство в Telegram.

Кремлевские пропагандисты РИА Новости показали видео 5-километровой пробки в Херсонской области на маршруте в сторону временно захваченного Мелитополя. По данным Агентства, пробка начинается от Соколовского озера в Херсонской области в 20 км после Чонгарского моста.



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Керченская паромная переправа оккупантов прекратила работу сразу после взрывов на мосту, в министерстве транспорта страны-агрессора утверждали, что она снова заработала в 10:00. Пропагандистский телеканал Крым 24 сообщал, что по состоянию на 13:00 там работал только один паром Лаврентий, который за три часа перевез всего 29 машин и 80 пассажиров. Второй паром Керченский-2 начал работать после 13:00, а третий паром Мария стоял на погрузке.

При этом министерство транспорта россиян отказалось пускать на паромы легковые машины. Автомобилистам предлагают бросить машину в Краснодарском крае и сесть на общественный транспорт, если они хотят попасть в Крым.

Обновлено в 18:01. Кремлевское пропагандистское агентство ТАСС утверждает, что через Керченский пролив начали переправлять легковые машины «после тщательного досмотра».

Как пишет российский канал Shot, у Керченской переправы последние пять часов пробка из желающих уехать со временно оккупированного полуострова.

Россия также направляет желающих уехать с оккупированного украинского полуострова в аэропорт Багерово в 14 км от Керчи. Россиянам пообещали формировать там очереди на переправу по талонам.

Губернатор Краснодарского края страны-агрессора Вениамин Кондратьев заявлял, что пробка из машин россиян, которые собрались в Крым, растянулась на километр. Он предложил людям ехать на три «накопительные парковки».

Канал Осторожно, новости пишет, что многокилометровые пробки образовались как на пути из Крыма в Таганрог по временно захваченным оккупантами территориям, так и в обратном направлении.

Крымский мост: последние новости о подрыве

Утром 17 июля оккупационный «глава» Крыма Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии» в районе 145-й опоры на Крымском мосту. РосСМИ сообщали о взрывах. В министерстве транспорта РФ впоследствии заявили о якобы повреждении дорожного полотна. Позже появились фото, подтверждающие серьезное разрушение по меньшей мере одного пролета. Губернатор Белгородской области заявил о двух погибших и ранении ребенка.

Инфографика: NV

Автомобильное движение остановили, движение железнодорожного транспорта и паромов уже восстановили. Перед мостом образовались огромные пробки, оккупанты призвали россиян ехать через временно оккупированные территории Украины.

При этом российский вице-премьер Марат Хуснуллин утверждает, что в результате взрыва опоры Крымского моста якобы не пострадали.

Российские ресурсы утверждают, что Крымский мост могли атаковать модернизированные водные дроны. Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночному подрыву Крымского моста причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника издания, мост атаковали с помощью надводных дронов.

В СБУ заявили, что мост «не выдержал военной нагрузки», и пообещали, что все детали по организации «бавовны» обязательно раскроют после победы Украины.