Подрыв Крымского моста. Украина сама решает, как ей вести боевые действия — Блинкен

17 июля, 22:55
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Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Украина сама решает, как ей вести войну и боевые действия для защиты своей территории от агрессии Российской Федерации.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Так он прокомментировал информацию о подрыве Керченского моста 17 июля.

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Он добавил, что именно Украина должна решать, как она ведет эту войну по защите своей территории.

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Также госсекретарь США сказал, что Вашингтон следит за ситуацией вокруг Крымского моста.

Крымский мост: последние новости о подрыве

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего все движение по нему было остановлено. Крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии», а российские паблики писали о серьезном повреждении по меньшей мере одного пролета. Позже оккупанты сообщили о восстановлении железнодорожного сообщения, однако автомобильное остается парализованным.

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночным взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.

Инфографика: NV

Это уже второй случай взрывов на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины. 8 октября 2022 года в результате мощного взрыва рухнули несколько его пролетов.

Кремлевский режим обвинил в организации диверсии главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Со своей стороны в ГУР эти заявления опровергли, назвав их «бредом».

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США Российская агрессия Крымский мост Энтони Блинкен Война России против Украины

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