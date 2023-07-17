Z-пропаганда пытается убедить россиян, что подрыв Крымского моста — «обыденность» 17 июля, 15:27 Россиянам, возмущенным подрывом Крымского моста, советуют привыкать (Фото:Скриншот видео t.me/supernova_plus)

После очередного позора с подрывом Крымского моста кремлевским пропагандистам, видимо, уже спустили соответствующие «методички», согласно которым данное происшествие следует называть «будничным».

Подобные тезисы на фоне панических настроений среди граждан РФ, находящихся сейчас на территории оккупированного украинского полуострова, начали распространять в соцсетях так называемые «z-паблики».

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Таким образом они предлагают россиянам просто поскорее свыкнуться с новыми реалиями, где российское государство больше не способно обеспечить безопасность как на захваченных, так и на своих собственных территориях.

«И правда, визг стоит с утра, как в поросятнике с голодными хрюшками. Без обид, господа, но попахивает лицемерием… Взрыв крымского моста — это уже такое же будничное мероприятие, как обстрел Щебекино, райцентра, между прочим», — заявили в одном из самых популярных среди россиян пропагандистских Telegram-каналов.

Фото: Скриншот t.me/notes_veterans

В то же время с ним в корне не согласен кремлевский шут Дмитрий Медведев, известный своими сумасшедшими заявлениями, которые многие связывают с чрезмерным употреблением алкоголя.

Среди прочего бреда, один из самых жалких политических неудачников РФ потребовал взрывать дома с украинцами, что свидетельствует о том, что, несмотря на «будничность» атаки на Крымский мост, он ощутил сильное жжение чуть ниже спины.

В свою очередь российский террорист Игорь Гиркин отмечает, что новой атакой на стратегический объект, по которому оккупанты перебрасывают сою военную технику и вооружения в Украину, тоже совершенно не удивлен, поскольку это было ожидаемо.

«Мне нечего добавить к тому, что написал после прошлой атаки на Крымский мост: „Будут бить еще“. Будут бить еще. Больше, дальше, сильнее. Пока изумительные придурки в Кремле не поймут, что договорнячков не будет, что партнеры их не поймут и не простят», — написал он у себя в соцсетях по этому поводу.