Z-пропаганда пытается убедить россиян, что подрыв Крымского моста — «обыденность»

17 июля, 15:27
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Россиянам, возмущенным подрывом Крымского моста, советуют привыкать (Фото:Скриншот видео t.me/supernova_plus)

Россиянам, возмущенным подрывом Крымского моста, советуют привыкать (Фото:Скриншот видео t.me/supernova_plus)

После очередного позора с подрывом Крымского моста кремлевским пропагандистам, видимо, уже спустили соответствующие «методички», согласно которым данное происшествие следует называть «будничным».

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Подобные тезисы на фоне панических настроений среди граждан РФ, находящихся сейчас на территории оккупированного украинского полуострова, начали распространять в соцсетях так называемые «z-паблики».

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Таким образом они предлагают россиянам просто поскорее свыкнуться с новыми реалиями, где российское государство больше не способно обеспечить безопасность как на захваченных, так и на своих собственных территориях.

«И правда, визг стоит с утра, как в поросятнике с голодными хрюшками. Без обид, господа, но попахивает лицемерием… Взрыв крымского моста — это уже такое же будничное мероприятие, как обстрел Щебекино, райцентра, между прочим», — заявили в одном из самых популярных среди россиян пропагандистских Telegram-каналов.

Скриншот t.me/notes_veterans
Фото: Скриншот t.me/notes_veterans

В то же время с ним в корне не согласен кремлевский шут Дмитрий Медведев, известный своими сумасшедшими заявлениями, которые многие связывают с чрезмерным употреблением алкоголя.

Среди прочего бреда, один из самых жалких политических неудачников РФ потребовал взрывать дома с украинцами, что свидетельствует о том, что, несмотря на «будничность» атаки на Крымский мост, он ощутил сильное жжение чуть ниже спины.

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В свою очередь российский террорист Игорь Гиркин отмечает, что новой атакой на стратегический объект, по которому оккупанты перебрасывают сою военную технику и вооружения в Украину, тоже совершенно не удивлен, поскольку это было ожидаемо.

«Мне нечего добавить к тому, что написал после прошлой атаки на Крымский мост: „Будут бить еще“. Будут бить еще. Больше, дальше, сильнее. Пока изумительные придурки в Кремле не поймут, что договорнячков не будет, что партнеры их не поймут и не простят», — написал он у себя в соцсетях по этому поводу.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Крым Российская агрессия Российская пропаганда Керченский мост Крымский мост Война России против Украины

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