Путину доложили об атаке на Крымский мост — сказал «организовать движение» 17 июля, 12:12 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

Российскому диктатору Владимиру Путину отрапортовали о ночных взрывах на Крымском мосту. Об этом в понедельник, 17 июля, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, глава Кремля «дал поручение по организации движения транспорта на крымском направлении» и заслушает вечером доклады. Песков назвал повреждение моста «терактом» и говорит, что в России «знают причины и тех, кто стоит» за подрывом.

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«Это потребует дальше от всех нас собранности и дополнительных мероприятий и работы[…] При этом есть и туристическая нагрузка, возникают очереди. Об этом неоднократно заводили речь на совещаниях у президента, говорилось что главной задачей является обеспечение безопасности», — заявил он.

Пресс-секретарь Путина сказал, что «ответом» станет «достижение» вымышленных кремлевским режимом «целей» полномасштабного вторжения в Украину. В Кремле утверждают, что российские службы и ведомства готовы к «новым возможным атакам».

Крымский мост: последние новости о подрыве

Утром 17 июля оккупационный «глава» Крыма Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии» в районе 145-й опоры на Крымском мосту. РосСМИ сообщали о взрывах. В Министерстве транспорта РФ вскоре заявили о якобы повреждении дорожного полотна. Позже появились фото, подтверждающие серьезное разрушение как минимум одного пролета.

Автомобильное движение остановили, движение железнодорожного транспорта уже восстановили. Перед мостом образовались огромные пробки и оккупанты призывают россиян ехать через временно оккупированные территории Украины.

Губернатор Белгородской области заявил о двух погибших и ранении ребенка.

Российские ресурсы пишут, что Крымский мост могли атаковать модернизированные водные дроны. В ВСУ не исключают, что взрывы могут быть российской провокацией.

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночному подрыву Крымского моста причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника издания, мост атаковали с помощью надводных дронов.

В СБУ заявили, что мост «не выдержал военной нагрузки» и обещают, что все детали по организации «хлопка» обязательно раскроют после победы Украины.

