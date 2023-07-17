«Очередная коричневая линия». Разрушение Крымского моста — серьезная пощечина, которую России нечем перекрыть — интервью NV с политологом 17 июля, 10:51 NV Премиум Крымский мост после взрывов 17 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Политолог Игорь Рейтерович в интервью Radio NV проанализировал, как может реагировать пропаганда на новое значительное повреждение Крымского моста, а также рассказал об общественных последствиях взрывов в России.

— Оккупанты в прошлые недели пытались максимально заманивать туристов в Крым, чтобы показать, что все спокойно, туристы есть. Сейчас нет возможности заехать через мост на полуостров, предлагают объезжать через временно оккупированные территории материковой Украины — через этот сухопутный коридор. Да и вообще Крымский мост имеет символическое значение для Путина, для россиян, для роспропаганды. Теперь это тоже немного наклонилось. И «величие» России потеряло так же опоры. Что вы об этом думаете? Как они будут действовать?

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— Как написали некоторые даже российские военкоры, это очередная коричневая линия.

Действовать они будут понятно. Сначала будет истерика в СМИ, которую они очень любят разгонять. С какими-то «апокалиптическими карами», угрозами и многими другими вещами. Возможно, они даже попытаются эту историю привязать каким-то образом к зерновому соглашению, срок которого сегодня истекает. Но здесь надо понимать, что эти вещи между собой никак не связаны.

Можно ожидать увеличения обстрелов Украины, но надо понимать, что им поводы для этого не нужны. Поэтому это будет не более, чем очень нелепый пиар, который они любят использовать.

Но здесь интересны два ключевых момента. Первый момент, это действительно удар по тезису, что они раскручивали об отдыхе в Крыму. И удар на самом деле очень серьезный, потому что у них и так были колоссальные проблемы. И они еще месяц-полтора назад констатировали, что сезон полностью сорван: все деньги туда идут как в какую-то черную дыру, никаких поступлений оттуда нет.