В Крыму будет паника. Что изменится после подрыва Крымского моста — главные сценарии 17 июля, 19:03 NV Премиум

Главные последствия

О технической стороне способа поражения Крымского моста мы узнаем позже, возможно, даже после войны. Потому что во время войны не раскрываются подобные детали. Относительно последствий — все вполне понятно: логистика к оккупированному Крымскому полуострову в очередной раз серьезно нарушена, но пока железнодорожное сообщение существует. А это основной канал военной логистики.

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Сейчас будет паника в Крыму. Мы уже это видели во время прошлой атаки на Крымский мост, которая была 8 октября 2022 года. Первое, что российские коллаборационисты в Крыму начали заявлять — чтобы те отдыхающие, которые были на Крымском полуострове, сидели по своим отелям и не ехали к Крымскому мосту. Но, конечно, что они будут ехать и создавать пробки, огромные очереди на автозаправках. Потому что когда пройдет первый шок, там понимают, что могут быть проблемы с бензином. И эта паника тоже будет мешать военной логистике.

Еще одно следствие.