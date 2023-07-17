Россияне подорвали в Черном море гидроцикл, заявив, что это «украинский дрон-камикадзе» — видео 17 июля, 14:26 Достоверность опубликованного россиянами видео вызывает сомнения (Фото:Скриншот видео t.me/breakingmash)

На фоне сообщений об атаке украинских надводных дронов-камикадзе на стратегические объекты РФ во временно оккупированном Крыму кремлевская пропаганда заявила, что беспилотники со взрывчаткой были замаскированы под «гидроциклы».

В подтверждение этому она опубликовала довольно сомнительное видео, смонтированное из двух разных эпизодов.

В первом из них видно спокойно дрейфующий в море гидроцикл, а во втором — взрыв какого-то объекта, который, как утверждается, якобы и был одним из «украинских дронов-камикадзе».

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Таким образом, согласно версии российских пропагандистов, организаторы атаки надеялись, что водный мотоцикл, мчащийся без водителя в сторону базы российского Черноморского флота, никаких подозрений у военных, которые держат там оборону, не вызовет.

Более того, по их словам, благодаря трюку действительно удалось обвести вокруг пальца оккупантов, ответственных за охрану Крымского моста, в результате чего он и был снова подорван 17 июля.

Фото: t.me/breakingmash

Действительно ли украинская сторона во время своих атак идет на подобные уловки, или же российские военные, ошибочно расстреляв отдыхающего на гидроцикле, решили выдать гражданское плавсредство за беспилотник со взрывчаткой, достоверно неизвестно.

