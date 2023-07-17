«Морские дроны разорвали Крымский мост. Их будет еще больше». Вице-премьер Федоров ответил на роспропаганду 17 июля, 14:37 Михаил Федоров (Фото:Михаил Федоров/Facebook)

Вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что морские дроны "разорвали" Крымский мост, и обещает увеличить производство беспилотников.



Об этом он написал в Telegram, реагируя на пропагандистский российский ролик, в котором сказали о наращивании производства дронов-камикадзе Ланцет в 50 раз.

«Вчера сеть разорвало видео по производству российских дронов Ланцет. А сегодня Крымский мост разорвали морские дроны. И так будет по каждому виду дронов. Лучше действовать, не палить фото собственных производств и обеспечивать Силы обороны», — заявил Федоров.

Видео дня

По его словам, производство Украиной некоторых категорий дронов по сравнению с прошлым годом выросло более чем в 100 раз. Вице-премьер подчеркивает, что их нужно еще больше: «И будет», — добавил Федоров.

Инфографика: NV

Крымский мост: последние новости о подрыве

Утром 17 июля оккупационный «глава» Крыма Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии» в районе 145-й опоры на Крымском мосту. РосСМИ сообщали о взрывах. В Министерстве транспорта РФ вскоре заявили о якобы повреждении дорожного полотна. Позже появились фото, подтверждающие серьезное разрушение как минимум одного пролета.

Автомобильное движение остановили, движение железнодорожного транспорта уже восстановили. Перед мостом образовались огромные пробки и оккупанты призывают россиян ехать через временно оккупированные территории Украины.

Губернатор Белгородской области заявил о двух погибших и ранении ребенка.

Российские ресурсы пишут, что Крымский мост могли атаковать модернизированные водные дроны. В ВСУ не исключают, что взрывы могут быть российской провокацией.

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночному подрыву Крымского моста причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника издания, мост атаковали с помощью надводных дронов.

В СБУ заявили, что мост «не выдержал военной нагрузки» и обещают, что все детали по организации «хлопка» обязательно раскроют после победы Украины.